Arrestaties na mogelijk schietincident in bos

De politie heeft twee personen aangehouden na een mogelijk schietincident in een bos bij Hattem en Wezep. Met een arrestatieteam zijn zaterdag aan het eind van de middag twee mensen uit een huis in Hattem gehaald, het pand wordt doorzocht.

Er wordt nog onderzoek gedaan naar het incident waarbij een schot of knal was gehoord in het bos. De boswachter had twee mannen het bos in Gelderland uit zien rennen. Volgens een andere getuige ging het om „mannen in lange gewaden”.

De politie heeft onder meer met een helikopter gezocht, in het bos werd niemand gevonden. De politie benadrukte dat er geen aanwijzingen zijn dat er iemand is beschoten, wel is er mogelijk geschoten.