Arrestaties na mishandeling beveiliger in Oldebroek

De politie in Oldebroek heeft een zestienjarige jongen uit die plaats en twee mannen (22 en 34 jaar) uit Elburg aangehouden wegens mishandeling van een Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA).

De BOA was met enkele collega’s bij een tentfeest en zou op wat hardhandige wijze een minderjarig meisje de tent hebben uitgezet omdat zij met een glas alcohol in de hand stond. Het ingrijpen leidde tot woede van de omstanders die zich tegen de beveiligers keerden. Een van de verdachten schopte de beveiliger in zijn rug.