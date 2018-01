Arrestaties na fraude overschrijvingskaarten

De politie heeft een bende opgerold die zich bezighield met het stelen en vervalsen van facturen en overschrijvingskaarten. Vijf mannen en een vrouw tussen 26 en 51 jaar uit Congo en Angola zijn al op 12 december opgepakt voor fraude en witwassen, meldt de politie dinsdag. De politie sluit meerdere aanhoudingen de komende periode niet uit.

De politie in de regio Haarlem en Kennemerland kreeg 141 aangiften binnen. De verdachten stortten de bedragen van de vervalste kaarten en facturen op rekeningen van katvangers. Het geld werd vervolgens contant opgenomen om er goederen of bitcoins van te kopen.

De verdachten werden vorige maand opgepakt in Den Haag, Dordrecht en Groningen. De vrouw is vrijgelaten maar blijft verdachte. Van de anderen is het voorarrest met drie maanden verlengd.