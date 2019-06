Arrestaties na doorrijden ongeval fietsster

De politie heeft in Amsterdam twee mannen aangehouden die worden verdacht van het doorrijden na een ongeval, waarbij dinsdagavond een fietsster ernstig gewond raakte.

Het ongeval gebeurde in Amsterdam-West. De automobilist reed door, maar zijn auto werd korte tijd later met schade en verwijderde kentekenplaten aangetroffen. De politie hield hierop twee verdachten aan, een man van 24 en een van 18, beiden uit Amsterdam. De fietsster is een 24-jarige Amsterdamse, die in zorgelijke toestand in het ziekenhuis ligt.