Arrestaties na dodelijke schietpartij Almere

Een twintigjarige man uit Almere is in het ziekenhuis overleden nadat hij dinsdagavond was neergeschoten. De politie heeft drie jonge verdachten (17, 19 en 20 jaar) aangehouden.

Agenten vonden het slachtoffer zwaargewond in een woning aan de Kapitein de Langestraat. Hij was toen al niet meer aanspreekbaar.

Bij het huis hield de politie direct twee mannen aan. Een derde verdachte kwam zich uit eigen beweging melden op het politiebureau in Almere. Ze komen alle drie uit de stad. Over de toedracht van het geweld is nog niets bekend.