De politie heeft na een brand in een gebouw aan de ’s-Gravenweg in Nootdorp drie verdachten aangehouden. Het zijn een 20-jarige man uit de Zuid-Hollandse plaats en twee mannen van 24 uit Den Haag en Voorburg. Bij de brand is niemand gewond geraakt. In het pand zat volgens de politie vermoedelijk een drugslab.

Bij de brand kwamen volgens de veiligheidsregio gevaarlijke stoffen vrij. Omwonenden werd daarom gevraagd ramen en deuren dicht te houden.