Arrestaties na achtervolging vanaf Eindhoven

De politie heeft dinsdagochtend na een achtervolging van tientallen kilometers in Nederland en Duitsland een auto staande gehouden en twee mannen en een vrouw aangehouden. De drie inzittenden worden verdacht van poging tot doodslag omdat ze geprobeerd hebben agenten van de weg te rijden.

De bestuurder van de auto, met een Duits kenteken, negeerde een stopteken op de Geldropseweg in Eindhoven en probeerde in zijn vlucht politieauto’s van de weg te rijden. De auto reed via de A2 en A67 naar Duitsland, waar Duitse agenten de achtervolging overnamen van hun Nederlandse collega’s. De politie wist het voertuig in het Duitse Kempen te stoppen.

Waarom de bestuurder op de vlucht sloeg, wordt onderzocht.