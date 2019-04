Arrestaties met getrokken wapens in Eindhoven

De politie heeft vrijdag met getrokken wapens twee personen aangehouden op de John F. Kennedylaan in Eindhoven. Een politiewoordvoerster zei dat de aanhoudingen zijn verricht in verband met „een lopend onderzoek”.

De politie kon niet zeggen of de aanhoudingen te maken hadden met het neerschieten vrijdagmorgen van een 54-jarige man in Eindhoven. Getuigen vonden het slachtoffer bloedend bij zijn geparkeerde auto in de Beukenlaan. De man overleed later in het ziekenhuis.

Uit politieonderzoek bleek dat de man op het moment van het schietincident op bezoek was bij een familielid.