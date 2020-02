Arrestaties in onderzoek naar knoeien met veevoer

De politie heeft deze week drie leidinggevenden van een veevoederbedrijf uit Noord-Brabant aangehouden. Het bedrijf heeft volgens het Openbaar Ministerie geknoeid met de samenstelling van veevoer, waardoor het voedselsysteem voor dier en mens vervuild kan raken.

Het bedrijf is al in mei vorig jaar stilgelegd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), na een doorzoeking. De certificering van het bedrijf is ingetrokken, tientallen vrachtwagens zijn in beslag genomen, zegt het OM.

Het bedrijf zamelde reststromen van levensmiddelenbedrijven in en zou structureel ongeschikte stoffen en zelfs afval hebben gemengd en als veevoer met een keurmerk hebben verkocht aan boeren. Het ‘omkatten’ van afval- of minderwaardige stoffen kan heel lucratief zijn, aldus het OM. Het bedrijf verdiende tussen 2017 en mei 2019 vier miljoen euro.

De NVWA stelde vorig jaar ook vast dat de vereiste hygiëne op de bedrijf ontbrak. Ook de administratie bleek niet te kloppen.