Arrestaties in onderzoek illegale shishatabak

De FIOD heeft woensdag een 50-jarige man uit Duitsland en een 41-jarige vrouw uit Emmen aangehouden in een onderzoek naar accijnsfraude met waterpijptabak en merkvervalsing. Rechercheurs doorzochten een woning in Emmen en een loods en garageboxen in Klazienaveen.

In de loods troffen zij enkele duizenden kilo’s waterpijptabak, machines en ingrediënten om de tabak te maken. Alles is afgevoerd en vernietigd, aldus de FIOD. Ook is een grote hoeveelheid lege, merkvervalste verpakkingen gevonden. In een auto is 21.500 euro aan contant geld gevonden.

De Duitser wordt ervan verdacht dat hij zich niet alleen bezighield met de productie van en handel in illegale waterpijptabak, maar ook met de handel in illegale sigaretten. Waterpijptabak mag niet zonder vergunning en afdracht van accijns worden gemaakt of in voorraad worden gehouden.