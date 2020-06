Arrestaties in Hoofddorp na wilde achtervolging

Een 20-jarige bestuurder van een auto en een passagier zijn woensdagochtend in Hoofddorp aangehouden na een lange achtervolging. Tijdens de achtervolging reed de man onder meer in op politieauto’s, meldt de politie.

De achtervolging begon in Haarlem, waar agenten rond 02.40 uur een auto met hoge snelheid zagen rijden. Tijdens de achtervolging zette de bestuurder zijn verlichting uit. Ook werd hij geklokt op een snelheid van 119 kilometer per uur, waar maar 50 kilometer per uur is toegestaan. In een doodlopende straat stopte de bestuurder aanvankelijk. Achter de auto stond een politiewagen. De bestuurder gaf echter toch weer gas, en reed met piepende banden achteruit om tegen de politieauto te botsen. Via een groenstrook en een berm kwam hij weer terug op de rijbaan.

Op een rotonde probeerde een andere politieauto de weg te blokkeren, maar de verdachte reed zonder te remmen tegen de politieauto aan. Op het Bervoetsbos in Hoofddorp kwam de achtervolging uiteindelijk ten einde. De verdachte stopte en de inzittenden van de auto renden ervandoor. De bestuurder kon in de directe omgeving worden aangehouden. Ook een van de passagiers werd aangetroffen.

De verdachte testte bij een speekseltest positief op het gebruik van cocaïne. Van hem is bloed afgenomen. Ook had hij vier wikkels met vermoedelijk cocaïne bij zich.