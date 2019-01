Arrestaties in groot onderzoek autodiefstallen

De politie heeft een groep mannen gearresteerd die verdacht wordt van tientallen autodiefstallen in de regio Den Bosch. Het gaat om vijf mannen van 46, 35, 34, 27 en 25 jaar uit Den Bosch en Rosmalen.

Aan de arrestaties ging een groot onderzoek vooraf. In de loop van 2018 nam het aantal diefstallen van auto’s en auto-onderdelen in de gemeente flink toe. Vooral het merk Volkswagen bleek in trek. Daarop startte de recherche een onderzoek en kwamen na enige tijd de mannen in beeld. „De groep wordt in ieder geval gelinkt aan zeker twintig diefstallen, maar mogelijk zijn de mannen verantwoordelijk voor meer diefstallen”, zo vertelt de recherche.

De vijf verdachten werden om 07.00 uur in hun woningen aangehouden. De huizen worden doorzocht, net als enkele andere locaties in de regio. De resultaten van de doorzoekingen worden later dinsdag bekendgemaakt. De vijf zitten vast en worden verhoord. Nieuwe arrestaties worden niet uitgesloten.