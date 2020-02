Arrestaties en invallen om drugs- en wapenhandel

Bij invallen op zeventien locaties, waaronder Groningen, Leeuwarden en Oosterwolde zijn donderdagavond tien verdachten van drugs- en wapenhandel opgepakt. Ook worden ze verdacht van geweldsdelicten en fraude, meldt de politie vrijdag.

Bij een van de aanhoudingen, in Drachten, heeft een agent een verdachte in zijn been geschoten. De man, een 43-jarige inwoner van Marum, is naar het ziekenhuis gebracht.

De andere verdachten zijn tussen 24 en 36 jaar en komen uit Oosterwolde, Leeuwarden, Roosendaal, Beilen, Groningen, Hoogeveen. Twee van hen hebben geen vaste woon- of verblijfplaats.

De invallen vonden volgens de politie plaats na maandenlang intensief onderzoek door recherche en het Openbaar Ministerie (OM). Het onderzoek in de panden ging vrijdag verder.