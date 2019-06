Arrestaties en invallen Noordwijk om witwassen

In Noordwijk en omgeving heeft de politie vier mensen aangehouden op verdenking van witwaspraktijken. Zeven woningen en bedrijfspanden zijn gelijktijdig doorzocht en computers, geld, sieraden en twintig auto’s van een garagebedrijf in Noordwijk zijn in beslag genomen. De invallen en arrestaties vonden ook plaats in Leiden, Leidschendam en Rijnsburg.

Aan de politieactie, die dinsdag in alle vroegte begon, werkten de Belastingdienst en digitale specialisten mee. Ook werden speurhonden ingezet.

De vier verdachten zitten in beperkingen, wat betekent dat ze alleen met hun advocaat mogen praten. Over hun identiteit heeft de politie niets bekendgemaakt.