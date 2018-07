Arrestaties bij onderzoek naar witwassen

De politie heeft in Helmond drie mannen van 38, 59 en 60 jaar aangehouden op verdenking van het witwassen van crimineel geld en drugshandel.

De politie begon onlangs een onderzoek naar de 59-jarige Helmonder, omdat zij vermoedde dat de man zich bezig hield met het witwassen van crimineel geld. Dinsdag volgde een inval in zijn woning, waarbij een geldbedrag van tienduizenden euro’s en een vuurwapen werden gevonden. In een huurauto werd een grote hoeveelheid hennep gevonden. Omdat het vermoeden bestond dat een 38-jarige familielid hiermee te maken had, werd hij ook aangehouden. Ook de 60-jarige huurder van de auto is aangehouden.