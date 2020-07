Arrestaties bij invallen op meerdere plekken in het land

De politie heeft op verschillende plekken in het land invallen gedaan in een groot onderzoek. Daarbij zijn meerdere arrestaties verricht en spullen in beslag genomen, meldt een woordvoerder van de Landelijke Eenheid van de politie. De verdachten zitten in beperkingen, wat wil zeggen dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat.

De invallen waren onder andere in Amersfoort en Eemnes. Op de laatstgenoemde locatie werd ook de hulp van defensie ingeschakeld.

Waar het onderzoek om draait, kon de woordvoerder nog niet zeggen omdat de actie donderdagmiddag nog gaande was. Hij verwacht dat de politie op vrijdag met meer informatie komt.