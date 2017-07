Arrestaties bij invallen FIOD in Rijnmond

De FIOD heeft bij invallen woensdag in Rotterdam, Bergschenhoek en Bleiswijk beslag gelegd op onroerend goed, auto’s, paarden, horloges, bitcoins en 14.000 euro cash. Ook zijn er twee verdachten gearresteerd op verdenking van witwassen. Het zijn een 34-jarige en 44-jarige man uit Rotterdam.

De opsporingsdienst van de Belastingdienst en de politie deden doorzoekingen in drie woningen, een zonnestudio en een cafetaria in Rotterdam en bedrijfspanden in Bergschenhoek en Bleiswijk. Een van die panden was ingericht om hennep te snijden, verpakken en verkopen. In een woning werd een kilo cocaïne gevonden.

De zaak kwam aan het rollen toen de ene verdachte een huis van de andere kocht, aldus de FIOD. Hun inkomsten waren niet voldoende voor het doen van grote aankopen zoals onroerend goed en auto’s. Het vermoeden is dat zij aankopen hebben gedaan met crimineel verkregen geld.