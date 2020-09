Arrestaties bij demonstratie provinciehuis Brabant

De politie heeft vrijdagochtend twee actievoerders bij het Brabantse provinciehuis in Den Bosch aangehouden wegens baldadigheid. De demonstratie is volgens de politie inmiddels voorbij.

Verschillende activisten waren op het dak van het provinciehuis geklommen. De politie wilde dat ze eraf kwamen, aangezien het dak best hoog is en de actie volgens een politiewoordvoerder dus te riskant was. Een nog onbekend aantal activisten had zich ook vastgeketend. Iets voor 10.00 uur zei de politie echter dat de demonstratie voorbij is. Volgens de politiewoordvoerder is iedereen nu weg, ook degenen die waren vastgeketend.

De actievoerders van Animal Rebellion wilden naar eigen zeggen aandacht vragen voor de klimaat- en gezondheidsproblemen in de regio. Op spandoeken die aan het provinciehuis waren opgehangen stond in hoofdletters de leus ‘Onze enige toekomst is plantaardig - help veehouders met de transitie’.

Animal Rebellion Nederland eist de afkondiging van de ecologische- en klimaatnoodtoestand door de provincie Brabant. De actiegroep acht deze eis niet ingewilligd tenzij gedeputeerde voor Landbouw, Voedsel en Natuur Elies Lemkes erkent dat de veehouderij de grootste bijdrage levert aan klimaatverandering, biodiversiteitsverlies en luchtvervuiling door stikstof en fijnstof, aldus de groep in een verklaring.