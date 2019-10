Arrestaties bij betogingen Koerden en Turken

De politie in Rotterdam heeft woensdagavond op het Kruisplein meerdere arrestaties verricht bij een demonstratie van Koerden en een tegendemonstratie van Turken.

De Koerden demonstreerden tegen de Turkse inval in Syrië. In het centrum zijn veel agenten en ME’ers op de been. Volgens de politie breken op meerdere locaties vechtpartijen uit, maar wordt daar meteen tegen opgetreden.

Koerdenprotest: „Ook christenen zijn slachtoffer van inval in Noord-Syrië”

De demonstratie in Rotterdam was aangekondigd. Op het Kruisplein waren twee demonstratieplekken aangewezen voor voor- en tegenstanders. Om 20.00 uur moest de demonstratie, die een uur zou duren, afgelopen zijn.