Arrestaties Alkmaar na melding gewapende man

Een speciaal arrestatieteam van de politie heeft zondagavond in Alkmaar bij een inval in een woning aan de Monseigneur Nolensstraat twee personen aangehouden. Het team werd ingezet na een melding dat er iemand met een automatisch wapen rondliep. Er is geen wapen gevonden, zei een woordvoerster van de politie.

Een persoon werd in de woning gearresteerd en de tweede persoon buiten op straat. De identiteit van de twee is nog niet bekend.

Het onderzoek in de woning duurt nog voort.

In de directe omgeving was veel politie op de been. Ook cirkelde een politiehelikopter lange tijd boven de stad.