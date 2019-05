Arrestatie voor opsluiten vrouw in meterkast

Een 43-jarige man uit Coevorden is opgepakt voor betrokkenheid bij een woningoverval in De Krim (gemeente Hardenberg) in december. De 82-jarige bewoonster werd opgesloten in de meterkast en pas de volgende dag door ongeruste kennissen bevrijd. Het slachtoffer raakte bij de overval in het huis aan de Kikkertsveldweg gewond aan haar gezicht.

De overvallers gingen er onder meer vandoor met een grasmaaier.

De verdachte kon dinsdagochtend worden opgepakt dankzij tips die binnenkwamen na uitzendingen van Opsporing Verzocht en het opsporingsprogramma van de regionale omroep RTV Oost. De politie gaat uit van twee overvallers en sluit meerdere aanhoudingen niet uit.