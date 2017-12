Arrestatie voor moordpoging dominee Rhenoy

Een vijftigjarige man uit Tricht is vrijdag aangehouden op verdenking van poging tot moord of doodslag op de 64-jarige dominee Ebi Wassenaar in Rhenoy. Het zou gaan om de pianostemmer met wie de dominee op de ochtend van haar aanval een afspraak had.

De partner van de dominee vond haar op 21 november in een plas bloed in de kerk aan de Dorpsstraat in Rhenoy. Ze ging kijken omdat Wassenaar ongebruikelijk lang weg bleef. Haar schedel bleek met een hard voorwerp te zijn ingeslagen. Wassenaar, die er nog steeds ernstig aan toe is, kon pas ruim een week na de aanval aan de politie vertellen wat er was gebeurd.

Kort voor Wassenaar in de kerk werd gevonden, kreeg de politie een melding binnen van een man die gereanimeerd moest worden aan de Bommelweg in Wadenoyen, een Betuws dorp dat 18 kilometer verderop ligt. Het ging om de vijftigjarige Trichtenaar, die vrijdag is aangehouden. Nog dezelfde dag werd deze man als verdachte aangemerkt van de aanval in de kerk. Maar hij was er ook zo slecht aan toe dat de politie hem niets kon vragen en ook niet eerder kon arresteren.

De Trichtenaar is in het ziekenhuis door de onderzoeksrechter in bewaring gesteld. Daarna is hij overgebracht naar het Penitentiair Ziekenhuis in Scheveningen. Daar zal hij worden verhoord. Volgende week donderdag beslist de raadkamer van de rechtbank in Arnhem of hij nog langer vastgehouden wordt.

De aanval op de geliefde dominee Ebi Wassenaar is in Rhenoy hard aangekomen. Vrijwel het hele dorp kwam kort na de aanval bijeen om haar en haar partner te steunen. Op die bijeenkomst bleek dat het lang niet zeker is of de dominee ooit weer op de kansel kan staan. Ook de pianostemmer is bij zijn buurtgenoten bekend als een „nette, aardige en behulpzame man.”