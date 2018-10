Arrestatie voor liquidatie Eindhoven

De politie heeft dinsdagochtend een 57-jarige Eindhovenaar opgepakt voor betrokkenheid bij de liquidatie van een plaatsgenoot in september. De politie hoopt dat de arrestatie een doorbraak is in het onderzoek naar de schutter en mogelijk andere betrokkenen, aldus een woordvoerder.

Het 34-jarige slachtoffer werd op zaterdag 8 september doodgeschoten terwijl hij in zijn auto zat in de Sionstraat in Eindhoven.

In Rotterdam, Spijkenisse en Eindhoven doorzoekt de politie dinsdag woningen. Ook twee bedrijfspanden in Son worden doorzocht.