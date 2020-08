Arrestatie voor liquidatie Amsterdam

De politie heeft in het onderzoek naar een liquidatie begin mei in Amsterdam iemand aangehouden. De arrestatie was donderdag, op verdenking van betrokkenheid bij de fatale schietpartij, meldde de politie vrijdag.

Het slachtoffer was de 29-jarige Omar E., bevestigde zijn advocaat eerder. Hij werd in de nacht van zaterdag 2 op zondag 3 mei doodgeschoten op de hoek van de Panamalaan en de Borneolaan in Amsterdam-Oost. In de omgeving werd een brandend voertuig aangetroffen met Duits kenteken, dat de avond ervoor was gestolen in Zuidoost.

E. werd gerekend tot de top 600 van Amsterdamse criminelen. Eind januari was hij nog vrijgesproken van betrokkenheid bij twee plofkraken in Duitsland (begin 2017) en van deelname aan een criminele organisatie.

Volgens Het Parool stond de man ook bekend als ‘Centjes’ en ‘Omar Soesie’. Op hem waren vaker aanslagen gepleegd. Zijn advocaat stelde de dag na de fatale schietpartij dat het slachtoffer weinig veroordelingen op zijn naam had staan en dat hij voor veel zaken uiteindelijk niet strafrechtelijk is vervolgd.

De verdachte, over wie verder geen mededelingen zijn gedaan, zit in beperkingen en wordt vrijdag voorgeleid. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.