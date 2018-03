Arrestatie voor gewelddadige overval Bladel

Een 24-jarige man uit Breda is woensdagochtend opgepakt op verdenking van het plegen van een gewelddadige overval op een bejaarde vrouw in haar woning in Bladel. Hij zou de overval in september hebben gepleegd samen met een inmiddels overleden 25-jarige man.

Het 78-jarige slachtoffer werd tijdens de overval zwaar toegetakeld door zeker twee mannen. Enkele maanden ervoor had de vrouw een groot geldbedrag bij een bank opgenomen.

De politie zei eerder te vermoeden dat de zaak in verband staat met een serie overvallen vorig jaar in Roosendaal, Venlo en Zundert. Die overvallen vonden plaats als een medewerker van de Rabobank overvallers had getipt nadat klanten veel geld hadden opgenomen.

De verdachten die vorig jaar voor deze overvallen werden aangehouden zijn bekenden van de 24-jarige man uit Breda.

De overleden 25-jarige verdachte van de overval in Bladel, werd in januari levenloos aangetroffen in Breda. Hij bleek te zijn vermoord. In deze zaak zitten twee mannen vast, die destijds zwaargewond raakten door een val van een balkon van een flat in Breda, waar het lichaam van de vermoorde man werd gevonden. De overval in Bladel en deze moordzaak zijn volgens een politiewoordvoerder twee losstaande onderzoeken.

Het slachtoffer van de overval in Bladel, die destijds ernstig gewond raakte, maakt het volgens de politie naar omstandigheden goed. De politie sluit meer arrestaties niet uit.