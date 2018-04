Arrestatie voor branden wooncomplex Rotterdam

Een 31-jarige Rotterdammer wordt verdacht van een reeks brandstichtingen in een Rotterdams wooncomplex. De politie heeft hem dinsdag aangehouden en doet onderzoek in zijn woning. Het complex aan de Spaansepoort in het centrum van de stad werd tussen december vorig jaar en maart dit jaar acht keer door brand getroffen. Het leidde tot angst onder de bewoners.

Door een van die branden moesten twaalf mensen naar het ziekenhuis met verschijnselen van rookvergiftiging. De politie hoopt dat de aanhouding ervoor zorgt dat „iedereen weer rustig kan slapen”.

Over een mogelijk motief is nog niets bekend. De brandden woedden onder meer in de kelderbox en afvalcontainers bij het pand. De Spaansepoort ligt vlak achter de Oudehaven, waar veel uitgaansgelegenheden zijn.