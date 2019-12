Arrestatie Ridouan Taghi ongekende opsteker voor Justitie

Voor Justitie is de arrestatie van Ridouan Taghi in Dubai de mooiste opsteker in jaren. De klopjacht op Nederlandse bekendste misdadiger werpt zijn vruchten af.

Zelden joeg de naam van een misdadiger zo veel schrik aan. Ridouan Taghi, van Marokkaanse komaf en opgegroeid in Vianen, zou spil zijn in een nietsontziende liquidatiebende die in de regio Amsterdam en Utrecht tal van slachtoffers maakte. De recherche jaagt al tijden op de gevreesde cocaïnebaron, die al jaren onder de radar opereert en een luxe leventje zou leiden. De afgelopen maanden ging het verhaal rond dat Taghi zich schuil hield in de Golfregio.

Ontzetting

De meest spraakmakende liquidatie waarvoor Taghi verantwoordelijk zou zijn, is de moord op advocaat Derk Wiersum. Hij werd geliquideerd op 18 september. Een golf van ontzetting ging door Nederland, zeker onder advocaten. Een moord op een advocaat: dit was nog nog nooit vertoond. Derk Wiersum, door het blad Elsevier recent uitgeroepen tot Nederlander van het Jaar, was de raadsman van kroongetuige Nabil B. Die man, zelf ook crimineel, heeft bij de recherche tal van belastende verklaringen afgelegd tegen Taghi en zijn vermeende liquidatiebende. Onder meer een neef van Ridouan Taghi zit vast voor de moord op Derk Wiersum.

Ook zou Taghi de hand hebben gehad in de moord op 29 maart 2018 op een broer van kroongetuige Nabil B. Juist maandag is de uitvoerder van die moord, Shurandy S., in hoger beroep veroordeeld tot 28 jaar cel. Vermoedelijk liet Taghi de broer van de kroongetuige uit de weg ruimen om zo andere getuigen schrik aan te jagen.

Afgelopen maanden zong het verhaal rond dat Ridouan Taghi werd beschermd door het Iraanse regime. Mogelijke reden: Taghi zou het Iraanse regime hebben geholpen bij de liquidatie van de Iraniër Ali Motamed. Die elektricien werd op 15 december 2015 voor zijn woning in Almere geliquideerd. Motamed (een schuilnaam) is ooit in Iran veroordeeld voor een bomaanslag in Teheran in 1981. Daarbij kwamen 73 hooggeplaatste functionarissen van de Partij van de Islamitische Republiek om. Voor de moord in Almere is de beruchte misdadige Naoufal F., beter bekend als Noffel, veroordeeld. Hij kreeg levenslang. Mogelijk zou Noffel zijn aangestuurd door Taghi.

Ontluisterend beeld

Onderschepte telefoonberichten schetsen een ontluisterend beeld van de bloeddorstigheid van Ridouan Taghi. Zo zegt hij in 2016 op de vraag van een handlanger of hij klaarblijkelijk al wat is bijgekomen van een liquidatie: „Haha, van wat broertje? Ben top. Heb mijn Nikes aan en ben aan het jagen. Hahah, ben al dronken broertje en heb bloed nodig. Niks anders.”

Ooit opperde Ridouan Taghi om de bekende officier van justitie Koos Plooij te laten „slapen.” Dat is jargon voor: laten vermoorden. Rico de Chileen, een ander onderwereldfiguur, trapt in een gesprek met Taghi op de rem: „Haha, Hermano Sir. Dat zijn echte gedachtes, maar nee. Wachten en kijken of we het anders kunnen doen. Wij hadden dat toen tegen mensen gezegd en kregen zwaar hoofdpijn!!! We moeten scherp en tactisch te werk gaan!!”

Grof geweld

Ridouan T. opereert in een wereld waarin vaak jonge mannen, doorgaanse van allochtone komaf, grof geweld omarmen. Ruzies in de Amsterdamse en Utrechtse onderwereld, vaak over drugshandel, hebben afgelopen decennium al tientallen levens geëist. Wrang zijn de zogeheten vergismoorden. In hun dodelijke haast kozen schutters afgelopen jaren meer dan eens per ongeluk het verkeerde doelwit.

Ridouan Taghi lijkt niet alleen criminele vijanden op de korrel te hebben genomen, hij deinsde er kennelijk ook niet voor terug een publicist voor altijd de mond te snoeren. In december 2016 werd misdaadblogger Martin Kok bij seksclub in Laren vermoord. De 49-jarige Kok, die in het verleden veroordeeld werd in twee moordzaken, was een onbesuisde, maar ook moedige man. Hij was een van de eersten die onverbloemd berichtten over de handel en wandel van Ridouan Taghi. Die wordt in verband gebracht met de moord op Kok.