De politie heeft een man (22) uit Tilburg aangehouden voor een steekpartij waardoor een 34-jarige man uit Sint-Michielsgestel gewond raakte, zaterdagavond in Boxtel. De gewonde man werd zaterdagavond gevonden op de Stationsstraat. De twee zijn bekenden van elkaar.

Hij ligt nog in het ziekenhuis en wordt behandeld aan zijn verwondingen.

Ruim twee uur nadat de man was gevonden werd de verdachte aangehouden in een huis in dezelfde straat.