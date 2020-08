Arrestatie om dood scootmobieler die te water raakte

De politie heeft een verdachte uit Medemblik aangehouden voor betrokkenheid bij de dood van een 26-jarige man uit Hoorn die met zijn scootmobiel te water raakte. De 32-jarige man wordt verdacht van een geweldsmisdrijf. De politie kwam hem op het spoor via tips van getuigen.

Het slachtoffer werd zaterdagochtend dood aangetroffen in de Medemblikkervaart in Nibbixwoud. Hij lag onder zijn scootmobiel in het water. Het is onduidelijk hoe de man in de vaart terecht is gekomen.

De politie onderzoekt de zaak verder en roept mensen met meer informatie op die te delen.