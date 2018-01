Arrestatie om dode vrouw Den Haag

Een veertigjarige man uit Den Haag is donderdag opgepakt na de vondst van een dode vrouw in een woning aan de Neptunusstraat in de stad. De politie gaat uit van een misdrijf. De man is aangehouden wegens mogelijke betrokkenheid bij de zaak. Omroep West meldt op basis van beelden dat het lichaam van het slachtoffer in stukken was, maar de politie heeft dat niet bevestigd.

Agenten kregen dinsdag een melding van een vermissing van een Haagse vrouw uit de Neptunusstraat. Agenten gingen daarom donderdag kijken in haar woning. Daar troffen ze de overleden vrouw aan. Maar of dit slachtoffer ook de vrouw is die als vermist is opgegeven moet nog blijken. Waaraan de vrouw precies is overleden, moet sectie uitwijzen.

Volgens Omroep West werd het lichaam gevonden in een pand van Yoga Studio by the Sea. De omroep heeft besloten de beelden waarop zou staan dat het lichaam in stukken was, niet te tonen.