Arrestatie na vondst dode vrouw in Winkel

De politie heeft zondag een 39-jarige man uit Winkel (Noord-Holland) aangehouden, nadat een 40-jarige vrouw dood was aangetroffen in een woning aan de Narcislaan in die plaats.

De politie vond de overleden vrouw zondagmiddag onder verdachte omstandigheden nadat een melding was binnengekomen. Direct daarna startte de politie een onderzoek en werd de man aangehouden.

De politie kon maandagmiddag geen nadere details geven over de toedracht. Ook is nog niet duidelijk wat de relatie is tussen de verdachte en het slachtoffer.