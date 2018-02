De politie heeft in Hattem (Gelderland) een dode vrouw gevonden in een woning aan de Kraaijenbergstraat. Nabij de woning is een man gearresteerd op verdenking van mogelijke betrokkenheid bij haar dood.

De identiteit van de vrouw en de man is nog niet bekend. Ook is nog niet duidelijk of ze een relatie hadden en wat er is voorgevallen. „Er is nog veel onduidelijk. Het onderzoek is nog gaande”, zei een woordvoerster van de politie.