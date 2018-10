In een woning in Herenstraat in het Gelderse Culemborg heeft de politie een lichaam gevonden. De identiteit van de overledene is nog niet bekend. Wat er precies is gebeurd wordt nog onderzocht. De politie sluit een misdrijf niet uit.

In de buurt van de woning is een man aangehouden. Hij is overgebracht naar het politiebureau en zit vast voor verhoor.