De politie in Den Haag heeft een 28-jarige inwoner van die plaats aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van een tachtigjarige man.

De politie kreeg een melding dat in een woning aan de Gaslaan een overleden persoon was gevonden. Terwijl het onderzoek nog in volle gang was, meldde de verdachte zich later op een politiebureau.