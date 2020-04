In Schiedam is dinsdagavond een man uit een raam gevallen. De politie sluit niet uit dat hij is geduwd. Een persoon is ter plekke aangehouden.

Het slachtoffer is ernstig gewond overgebracht naar het ziekenhuis. Volgens de politie viel de man rond 18.15 uur van twee hoog uit een raam aan de Korte Singelstraat op een afdak.