De politie heeft in Haarlem een 37-jarige man aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een steekpartij, waarbij twee personen van 17 en 18 jaar gewond zijn geraakt. De politie is nog op zoek naar drie verdachten die er in een auto vandoor gingen.

Het steekincident was zondagavond tijdens een gevecht tussen meerdere personen voor een sportschool aan de Maalderij in Amstelveen.

De aanleiding voor de vechtpartij is nog niet bekend.