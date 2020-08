De politie in Middelburg heeft een verdachte aangehouden na een schietincident in een woning aan de Burggang. Een vrouw raakte hierbij ernstig gewond en is overgebracht naar het ziekenhuis.

Een man die ook in de woning was, is aangehouden als verdachte. De identiteit van de arrestant en het slachtoffer is nog niet bekend. Ook is nog niet duidelijk of beide personen er woonden.