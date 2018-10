Arrestatie na plofkraak Schalkhaar

De politie in Schalkhaar (Overijssel) heeft vrijdagochtend een man aangehouden die wordt verdacht van betrokkenheid bij de plofkraak van een pinautomaat aan de Lindeboomsweg enkele uren eerder. Agenten vonden de verdachte in een park. Zijn identiteit is nog niet bekend. Naar een tweede verdachte wordt nog gezocht.

Direct na de plofkraak, die rond 03.00 uur plaatsvond, achtervolgden agenten twee daders in die er op een scooter vandoor gingen. Tijdens de achtervolging kwam een politieauto in botsing met hun scooter.

Na de plofkraak werden omliggende woningen ontruimd. De bewoners werden tijdelijk elders opgevangen, maar kunnen inmiddels weer terug naar hun woningen. De schade is groot, zei een politiewoordvoerster. Het bankgebouw waarin de automaat zat, raakte beschadigd evenals twee omliggende panden. Het is niet bekend of er geld is buitgemaakt.

In het nabijgelegen Deventer was een nacht eerder ook al een plofkraak aan het Karel de Groteplein.