Een 31-jarige man is aangehouden nadat zaterdagavond laat een appartement in Den Bosch een aantal keren is beschoten. De bewoner en twee kinderen waren thuis, maar niemand raakte gewond. De politie houdt rekening met een langlopend conflict in de relationele sfeer.

In het raam aan de voorkant van het appartement op drie hoog zijn inslagen zichtbaar. De verdachte, uit Ammerzoden (Gelderland), is zondagochtend vroeg in Den Haag aangehouden en zit vast.