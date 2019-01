Arrestatie na grote drugsvondst in Den Haag

De politie heeft in een woning aan de Schalk Burgerstraat in Den Haag tientallen kilo’s (vermoedelijke) harddrugs gevonden en een grote hoeveelheid bankbiljetten. Een woordvoerster van de politie kon zaterdag het exacte geldbedrag niet noemen, omdat het onderzoek nog loopt , maar ze zei dat het om „veel geld” ging. Een 30-jarige man die zich in de woning bevond is aangehouden.

De politie kreeg vrijdag een melding over een „verdachte situatie” in de woning. Tijdens de inval droegen de agenten kogelwerende vesten. Een deel van de straat werd hierbij afgezet.