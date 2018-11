Arrestatie na gewelddadige overval Harderwijk

Een 37-jarige man uit Vlaardingen is aangehouden voor een gewelddadige woningoverval in Harderwijk in december 2016. Daarbij is een 68-jarige man gericht beschoten en mishandeld. Hij raakte ernstig gewond.

Drie gewapende mannen waren de woning binnengestormd toen de bewoners zaten te eten. Volgens de politie waren de overvallers bijzonder agressief.

Het is de eerste arrestatie voor de beroving. Het programma Opsporing Verzocht besteedde onlangs aandacht aan de overval. Dat leverde meerdere tips op. De politie wil niet zeggen of een van die tips heeft geleid tot de arrestatie.

In de nacht na de overval werd iemand met een schotwond opgenomen in het ziekenhuis Erasmus MC in Rotterdam. Uit het lichaam werd een kogel gehaald. Die bleek uit het wapen te komen waarmee eerder die avond het slachtoffer in Harderwijk was beschoten. De politie weet niet wie de gewonde in Rotterdam is, en of het om een overvaller gaat of een tweede slachtoffer.