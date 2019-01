Arrestatie na dreigende situatie in Venlo

De politie heeft een 33-jarige man uit Haarlem aangehouden die rond de jaarwisseling in Venlo betrokken was bij de dreigende situatie die daar was ontstaan. De situatie in de Bolwaterstraat was zo dreigend, dat de politie zich genoodzaakt zag kogelwerende vesten en helmen te dragen.

„Een conflict van het afgelopen weekend in de criminele sfeer, heeft geleid tot een dreigende situatie”, twitterde de politie destijds. „De politie heeft maatregelen getroffen vanuit het oogpunt van #veiligheid.” De politie zei destijds dat de gespannen sfeer mogelijk verband hield met een beschieting van een woning aan de Eendenstraat in Venlo. Hierbij raakte niemand gewond.

De recherche begon daarna een grootschalig technisch en digitaal onderzoek, waarbij de Haarlemmer in beeld kwam. Hij wordt overgebracht naar Venlo voor verhoor.

In het belang van het onderzoek doet de politie verder geen mededelingen.