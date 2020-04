Arrestatie na doorrijden dodelijk ongeval in Utrecht

De politie heeft zondagavond laat in Utrecht een man opgepakt die wordt verdacht van het doorrijden na een ongeval eerder op de avond in de stad. Daardoor kwam een 30-jarige voetganger om het leven. De politie zoekt nog een tweede verdachte.

De voetganger stak een kruising op de Spinozaweg over toen hij werd geschept. Hij overleed ter plaatse. De twee verdachten gingen er na het ongeval vandoor in de beschadigde zwarte Skoda Fabia. Deze werd later teruggevonden op de Johan Wagenaarkade. Getuigen zagen de twee inzittenden wegrennen.

Iets voor middernacht meldde zich een man op het politiebureau. Hij zei dat hij betrokken was bij het ongeval. Hij is aangehouden.