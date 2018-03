Arrestatie na dodelijke overval Curaçao

Dankzij tips van kijkers van het tv-programma Opsporing Verzocht heeft de politie in Dordrecht een verdachte van een dodelijke overval op Curaçao kunnen aanhouden. De 26-jarige man zou in mei 2013 betrokken zijn geweest bij de overval op een supermarkt in Willemstad op Curaçao.

De vrouw van de supermarkteigenaar werkte destijds de twee daders van de overval naar buiten, maar een van hen keerde terug en schoot vervolgens haar man dood. Van de vermoedelijke schutter, Quincley Poppen, ontbreekt nog steeds elk spoor. Hij staat op de Nationale Opsporingslijst. Voor tips die leiden tot zijn aanhouding geldt nog steeds een beloning van 10.000 Antilliaanse gulden.

Opsporing Verzocht besteedde 20 februari aandacht aan de zaak. Na de uitzending namen kijkers contact op met de politie en dat leidde vorige week vrijdag tot de arrestatie in Dordrecht.