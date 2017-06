Arrestatie loopt uit de hand in Helmond

De politie is zondagavond in Helmond druk geweest met een grote groep die de politie bekogelde met glas en stenen. Een agent werd gebeten in zijn arm.

Volgens de politie keerde een groep bewoners zich tegen de agenten, nadat die een jonge scooterrijder die zonder kenteken reed wilden oppakken. „Bij de aanhouding van de jongen liep het helemaal uit de hand. De verdachte werd namelijk geholpen door toegesnelde vriendjes die zich tegen de politie keerden. Binnen de kortste keren stond er daarnaast een grote groep buurtbewoners die zich ook tegen de agenten richtte”, stelt de politie.

De politie spreekt van enorm geweld en een dreigende situatie op de Willemprinzenstraat. „Agenten zagen zich genoodzaakt ook geweld te gebruiken en deelden flinke klappen uit.” Uiteindelijk zijn drie jongeren uit Helmond opgepakt. Ze zitten vast. De rust keerde na de aanhoudingen terug.

Omstanders maakten beelden van de situatie en die verschenen op internet. De politie zegt de beelden goed te kunnen gebruiken in het onderzoek naar de betrokken jongeren.