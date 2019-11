Arrestatie in zaak plunderen winkels

Een 15-jarige jongen is aangehouden in het onderzoek naar een oproep om winkels te plunderen in het centrum van Rotterdam. Dat meldt de politie vrijdag. De jongen wordt verdacht van opruiing. Hij wordt vrijdag verhoord.

De laatste weken plunderden grote groepen vooral jonge daders kledingwinkels in Amsterdam. In andere landen gebeurden soortgelijke incidenten. Afgelopen zondag werd mogelijk nog een plunderactie bij een winkel aan de Nieuwendijk in Amsterdam voorkomen, werd donderdag bekend. Daarbij werden twee verdachten aangehouden en vijf anderen staande gehouden en gecontroleerd.

Vorige week vrijdag werden in Rotterdam nog elf jongeren opgepakt die vooral rond de Bijenkorf en op de Lijnbaan rondhingen, met wapens op zak. Het ging vooral om jongens.

Ook vrijdagavond staat de Rotterdamse politie naar eigen zeggen op scherp. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.