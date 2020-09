Arrestatie in zaak fataal ongeval meisje Marken

Een 28-jarige Duitser is aangehouden in de zaak van het ongeval in Zuiderwoude waardoor eind juli een 14-jarig meisje uit Marken om het leven kwam. Hij is verhoord en daarna weer vrijgelaten, meldt de politie.

De man is volgens de politie de eigenaar van de grijze Mazda die „meer dan vermoedelijk betrokken is geweest” bij het dodelijke ongeval. Hij was ook de bestuurder ervan ten tijde van het ongeval.

De man was door tussenkomst van een Nederlandse advocaat vrijwillig naar Noord-Holland gekomen. Op het politiebureau werd hij aangehouden. Dat hij na verhoor weer is vrijgelaten, is omdat hij wordt verdacht van het verlaten van de plaats van het ongeval. „Dat is geen strafbaar feit waarvoor voorlopige hechtenis is toegestaan. De verdachte kan dus niet langer worden vastgehouden”, aldus de politie. De man blijft verdachte in de zaak.

De nabestaanden zijn op de hoogte gesteld. De politie wil gedurende het lopende onderzoek geen nadere inhoudelijke mededelingen doen. Waarom de man op dit moment alleen wordt beschuldigd van het verlaten van de plaats van het ongeval, en niet van bijvoorbeeld het veroorzaken van een dodelijk ongeval, wil een politiewoordvoerster in het belang van het onderzoek dan ook niet zeggen. „Uit het onderzoek is deze verdenking gekomen. Het is een nog lopend onderzoek”, vertelt ze.

De 14-jarige Tamar werd op zaterdag 25 juli op de Waterlandse Zeedijk in Zuiderwoude gevonden. Het meisje had ‘s nachts haar ouderlijk huis verlaten. Nadat melding was gedaan van haar vermissing vond de politie haar rond 04.00 uur dood in de berm. Op de dijk waren remsporen te zien. Onderzoek heeft uitgewezen dat ze is omgekomen door een aanrijding.

Een woordvoerder van de familie van het meisje zegt tegen de regionale omroep NH Nieuws dat de familie één ding heel belangrijk vindt: gerechtigdheid voor Tamar. „De familie heeft alle vertrouwen in het Openbaar Ministerie en dat dit tot een einde komt waarbij er gerechtigdheid komt voor Tamar.”