Bij Holtheme (Overijssel) is een man om het leven gekomen onder „verdachte omstandigheden”. De politie heeft verderop in het Drentse Coevorden een andere man opgepakt die wordt verdacht van betrokkenheid. Onderzoek moet uitwijzen wat er precies is gebeurd. De doodsoorzaak is nog onduidelijk.

Het lichaam werd zondag aan het begin van de avond aangetroffen op De Haandrik, een weg tussen Coevorden en het buurtschap Holtheme.