Arrestatie en huiszoekingen in corruptiezaak

Een 48-jarige man uit de omgeving van Leiden is aangehouden tijdens een groot corruptie-onderzoek. Drie bedrijfspanden en drie woningen werden dinsdag doorzocht en daarbij zijn computers en administratie in beslag genomen, meldt de fiscale opsporingsdienst FIOD.

„Het vermoeden is dat Nederlandse vennootschappen op grote schaal het betalen van steekpenningen hebben gefaciliteerd. Die werden betaald door het Braziliaanse conglomeraat Odebrecht SA”, aldus een woordvoerder. Daarmee was volgens hem minimaal 100 miljoen euro gemoeid. Het geld was vermoedelijk bestemd voor buitenlandse ambtenaren en politieke partijen.