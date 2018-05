Arrestanten Dodenherdenking alle drie vrij

Drie mensen die vrijdagavond in Amsterdam werden aangehouden rond de Nationale Dodenherdenking op de Dam zijn in de loop van zaterdag vrijgelaten. Een van hen, een 55-jarige man is „vanwege zijn gemoedstoestand” overgedragen aan een hulpinstantie, meldt de politie. De Amsterdammer had kort voor de twee minuten stilte een harde schreeuw laten horen.

Ook een 66-jarige Schiedammer werd voor verstoring van de openbare orde aangehouden. Hij liep rond met een spandoek met daarop de tekst ‘Churchill massamoordenaar’. Beiden moeten zich op een later tijdstip waarschijnlijk voor de rechter verantwoorden.

De derde arrestant, een 22-jarige toerist die werd opgepakt voor openbare dronkenschap, is met een boete op zak heengezonden.